Казахстан и Китай создадут подкомитеты в сфере сельского хозяйства и инноваций

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Китай создадут в рамках rазахско-китайского комитета по сотрудничеству новые подкомитеты в сфере сельского хозяйства и инноваций.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Казахстана, соответствующий протокол был подписан в ходе встречи министров иностранных дел Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И.

Так, одним из основных вопросов переговоров было установление взаимовыгодного сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. В этой связи, казахстанская сторона подтвердила готовность оказать содействие китайскому бизнесу для реализации взаимовыгодных проектов в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

В ходе встречи министры также обсудили широкий круг вопросов казахско-китайского сотрудничества, в том числе нынешнее состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"В Казахстане придают приоритетное значение укреплению добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнёрства с Китаем. Это в полной мере отвечает коренным интересам наших народов, а также способствует миру и стабильности в регионе", - сказал Нуртлеу.

По его словам, личные контакты лидеров двух стран являются локомотивом непрерывного развития межгосударственных отношений.

Особое внимание стороны уделили дальнейшему расширению торгово-экономического, инвестиционного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также развитию взаимодействия в сфере высоких технологий и увеличению несырьевого экспорта из Казахстана в Китай.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формате «Центральная Азия-Китай».

"Казахстан для Китая важный сосед и приоритетный партнёр. Мы готовы и дальше продолжать вместе с казахстанской стороной укреплять стратегическую координацию и тесные контакты", – сказал глава МИД Китая.

Главы МИД Казахстана и Китая подчеркнули, что фундаментом крепких и долгосрочных отношений государств традиционно являются культурно-гуманитарные связи. Взаимный безвизовый режим и проходящий "Год туризма Казахстана в Китае" дали мощный стимул для активизации и укрепления деловых и межчеловеческих контактов, а также взаимного роста туристического потока.

Стороны отметили, что вектор казахско-китайских взаимоотношений демонстрирует стремительный рост в духе истинного добрососедства и взаимного уважения, а также выразили готовность приложить максимальные усилия для продолжения продуктивной и тесной работы в интересах народов двух стран.