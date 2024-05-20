Названо число автобусов в Баку и Абшеронском районе, перешедших на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - На апрель текущего года в систему безналичной оплаты были интегрированы 1 824 автобуса на регулярных маршрутных линиях, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Баку и Абшеронском районе.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно данным, это на 14,3 процента больше, чем на тот же период прошлого года.

Так, на апрель 2023 года в Баку и Абшеронском районе в систему безналичной оплаты было интегрировано в общей сложности 1 596 автобусов.

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