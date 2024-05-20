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Сахиба Гафарова выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси

Политика Материалы 20 мая 2024 13:12 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммеду Багеру Галибафу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахи и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте Азербайджана, председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования в связи с этой тяжелой утратой председателю Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммеду Багеру Галибафу, пожелав от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса терпения и стойкости семьям и близким погибших, дружественному и братскому иранскому народу.

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