В Иране объявлен пятидневный траур в связи с гибелью президента и других официальных лиц страны

БАКУ /Trend/ - В связи с крушением вертолета, перевозившего президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц из Худаферина в Тебриз, в Иране объявлен пятидневный траур.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи, выражая соболезнования в связи с гибелью президента страны и погибших с ним официальных лиц.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что президент Ирана и другие ответственные лица сделали все возможное, чтобы служить стране и народу, они были ценными и верными слугами Ирана.

Верховный лидер Ирана выразил глубокие соболезнования иранскому народу, государству и близким погибших.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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