ЕБРР привержен поддержке экономического прогресса Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) привержен поддержке экономического прогресса Азербайджана, его "зеленого" перехода.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала глава ЕБРР в Азербайджане Наталья Моуравидзе.

"Нас радуют перспективы сотрудничества с государственным и частным секторами Азербайджана для финансирования нескольких стратегически важных для страны проектов, а также для поддержки финансовых институтов и местного бизнеса", - отметила она.

Моуравидзе подчеркнула, что каждый проект оценивается в отдельности с целью обеспечения положительного влияния на рост и развитие страны.

Она также отметила, что в настоящее время ведутся переговоры с частным сектором по нескольким значительным проектам, детали которых не могут быть раскрыты на данном этапе подготовки.

Отметим, что по состоянию на 29 февраля 2024 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 937 миллионов евро, кредитный портфель рассчитан на реализацию 32 проектов.

Большая часть портфеля (90 процентов, или 848 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов (64 миллиона евро) - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а три процента (26 миллионов евро) - на инвестиции в финансовые институты.