Казахстан был и остается надежным партнером Китая - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан был и остается надежным партнером Китая.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед – в будущее", - сказал он.

Кроме того, Токаев подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.

В свою очередь, Ван И выразил благодарность Президенту Казахстана за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи были также обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

Президент Казахстана передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.