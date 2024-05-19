Неповторимая любовь в искусстве - День открытых дверей в Азербайджанском национальном музее ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась серия мероприятий по случаю Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, сообщили Trend Life музее.

В "День открытых дверей" в музее побывал 4981 посетитель, были проведены бесплатные экскурсии на азербайджанском языке.

Также, в этот день, в музее состоялось открытие выставки "Неповторимая любовь в искусстве", посвященная 530-летнему юбилею гениального поэта Мухаммеда Физули. На выставке были представлены экспонаты из коллекции музея - это ковры "Физули" (1973) и "Шаби-хиджран" (1976) народного художника Лятифа Керимова, ковры "Шаби-хиджран" (1983) и "Лейли и Меджнун" (2013) народного художника Эльдара Микаилзаде, ковер "Мир Физули" народного художника Айдына Раджабова, ковер "Физули" (1975) художника Джафара Муджири и ковер "Физули" (1987) художника Гюльмурада Бабирова.

Экспозиция включает эскиз ковра "Физули" народного художника Кямиля Алиева, декоративное панно Рафига Гамбарова "Физули", а также элементы художественных оформлений, созданные Лятифом Керимовым для книг, посвященных Физули. Выставка продлится до 30 мая.

Также в этот же день состоялась премьера спектакля театра теней "Лейли и Меджнун", подготовленного детским отделом музея и организованы мастер-классы.

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