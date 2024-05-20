Китай ввел санкции против трех американских компаний за продажу оружия Тайваню

БАКУ /Trend/ - Министерство торговли Китая добавило три американские компании в список ненадежных организаций за продажу оружия Тайваню, сообщается на сайте министерства, передает Trend.

Согласно информации, ограничительные меры были введены против компаний General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security "в целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны". В министерстве отметили, что эти компании "участвуют в продаже оружия Тайваню".

Согласно информации, им запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в страну. Руководителям компаний запрещен въезд в Китай.