Названа сумма среднемесячной заработной платы женщин в Азербайджане за 2023 год

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная заработная плата женщин в Азербайджанской Республике в 2023 году составила 739,3 маната, а мужчин - 1066,9 манатов (по предварительным данным).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Было отмечено, что в сравнении с 2022 годом, в 2023 году среднемесячная заработная плата как женщин, так и мужчин увеличилась. В 2022 году среднемесячная заработная плата женщин составила 649,1 маната, а мужчин - 967,5 маната.

Согласно данным подсистемы "Уведомление о трудовом договоре" централизованной электронной информационной системы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, по состоянию на 1 марта 2023 года удельный вес женщин среди наемных работников составил 44,2 процента. Трудовой договор был заключен с 778,5 тысячами женщин. Из них 508,7 тысячи (65,3 процента) относятся к государственному сектору, а 270,8 тысячи (34,7 процента) ‐ к негосударственному.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!