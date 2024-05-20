TUBITAK UME поможет Азербайджану в создании специализированных референс-лабораторий

БАКУ/Trend/ - Турецкая служба по метрологии и стандартизации TUBITAK UME поможет Азербайджану в создании национальных референс-лабораторий, которые будут обслуживать сферы строительства, транспорта, военной промышленности, здравоохранения и производства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил на метрологическом форуме в Баку глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

Он подчеркнул, что в Плане действий "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденном Указом Президента Азербайджанской Республики, в АзМИ (Азербайджанский институт метрологии) предусмотрено создание 20 новых лабораторий (поэтапно 10 и 10).

"Мы в декабре 2023 года подписали контракт с турецкой метрологической службой TUBITAK UME. Это соглашение о создании к концу 2026 года 20 новых лабораторий. Таким образом, в Азербайджане будет достаточно инфраструктуры для выполнения задач по метрологии и охвата всех сфер в экономике, занятых в производстве разных видов продукции в Азербайджане", - добавил Аббасбейли.

Он также упомянул, что в настоящее время в метрологическом институте есть 6 специализированных лабораторий (лабораторий эталонов веса и измерений), но этого количества недостаточно, поэтому добавятся еще 20 лабораторий.

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