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Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 20 мая 2024 13:56 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, за период с 13 по 19 мая 2024 года в ходе проведения работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 24 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 16 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищено 308,7 гектаров земли.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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