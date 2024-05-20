Тегеранская фондовая биржа приостановила работу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси

БАКУ /Trend/ - Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщает в понедельник Trend, Биржевая организация Ирана заявила, что сегодня (20 мая) Тегеранские биржи ценных бумаг, продуктов и энергии не будут работать.

В организации подчеркнули, что предоставят информацию о последующих днях.

Отметим, что накануне (19 мая) вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц из Худаферина в Тебриз, потерпел крушение в Варзаганском районе иранской провинции Восточный Азербайджан.

В результате крушения погибли 9 человек.

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