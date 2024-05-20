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Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД

Политика Материалы 20 мая 2024 15:15 (UTC +04:00)
Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан не признает независимость Тайваня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос СМИ о вступлении в должность "президента" лица, победившего на выборах на Тайване.

"Как было отмечено в заявлении МИД от 13 января текущего года, Азербайджанская Республика поддерживает политику "Единого Китая", и наша страна не признает независимость Тайваня", - подчеркнул он.

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