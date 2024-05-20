Максимум в течение следующих 50 дней должен быть избран новый президент - Верховный лидер Ирана

БАКУ /Trend/ - В Иране максимум в течение следующих 50 дней должен быть избран новый президент.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи, выражая соболезнования в связи с гибелью президента страны и погибших с ним официальных лиц.

По его словам, в соответствии со статьей 131 Конституции Ирана исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что первый вице-президент, председатель судебной системы и председатель парламента должны предпринять шаги для проведения новых президентских выборов.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!