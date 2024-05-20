Проводимая в Азербайджане работа над контролем качества продукции поможет повысить ее конкурентоспособность - Мамед Аббасбейли

Фото: Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками

БАКУ/Trend/- Проводимая в Азербайджане работа над контролем качества азербайджанской продукции поможет повысить ее конкурентоспособность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе Национального метрологического форума в Баку заявил руководитель Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками (AIBNDX) при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли, добавив, что 20 мая является Международным днем метрологии.

По его словам, в Азербайджане проводятся долгосрочные реформы в рамках программы "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", которые позволят повысить конкурентоспособность продукции Азербайджана.

"Обеспечение развития инфраструктуры качества в первую очередь влияет на конкуренцию. Ведь основной единицей измерения конкуренции товаров и услуг на рынке является не цена, а соотношение цены и качества", - подчеркнул Аббасбейли.

Говоря о роли AIBNDX, он отметил, что основной целью Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком является регулирование отношений между предпринимателем и потребителем путем формирования сильной и стабильной конкурентной среды, обеспечение предоставления качественной продукции и услуг населению, предотвращение монополий и укрепление экономики страны путем обеспечения прозрачности и эффективности в ее деятельности.

"В деятельность нашей службы входит метрологический контроль. Основная цель государственного метрологического контроля – свести к минимуму возможность возникновения угроз жизни и здоровью людей, а также экономическим интересам государства от неточных результатов измерений, проводимых в различных отраслях экономики", - пояснил Аббасбейли.

Он сообщил, что такие местные структуры, как АЗМИ, АЗСТАНД, АЗАК и ИМЕМ, работают при Госслужбе по направлению формирования инфраструктуры качества продукции и услуг.

Он также упомянул, что важным в этой связи представляется использование калибровочных эталонов количественных единиц, наличие средств измерений высокого класса точности, что необходимо для работ с пищевыми и непродовольственными товарами, тестированием строительных материалов, производимых или импортируемых в страну.

"Обеспечение метрологических услуг как важного элемента инфраструктуры качества в нашей стране очень важно для деловой среды", - добавил Аббасбейли.

Он отметил, что в целях изучения международного опыта и применения инноваций между Институтом метрологии Азербайджана и учреждениями, работающими в сфере метрологии Турции, Германии, Чехии, Казахстана, Украины, Узбекистана и ряда других стран, налажены отношения сотрудничества.

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