Поисковые отряды не добрались до места падения вертолета - глава МВД Ирана

БАКУ /Trend/ - Пока поисковые группы не добрались до места, где совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси из Худаферина в Тебриз.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди.

По его словам, все силы были мобилизованы после того, как вертолет совершил жесткую посадку. Все группы, в том числе иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), военные, правоохранительные органы, Общество Красного Полумесяца, социальные группы и все жители сел, добровольно вызвались найти место крушения вертолета, на борту которого находился иранский президент.

Иранский министр отметил, что поиски затрудняются из-за рельефа местности. Также идет сильный дождь, и видимость очень ограничена.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худаферина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.