Симфонический оркестр Азербайджанского театра оперы и балета впервые исполнит Симфонию №9 Людвига ван Бетховена

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 22 мая в 19.00 состоится концерт, посвященный Дню Республики, который отмечается 28 Мая, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В программе вечера выступят симфонический оркестр и хор (хормейстер – заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева) Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Оркестр выступит под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева.

Солисты программы – заслуженные артисты Азербайджана Алиахмед Ибрагимов (тенор) и Антон Ферштандт (баритон), лауреаты республиканских и международных конкурсов Фатима Джафарзаде (сопрано) и Эльмина Гасанова (меццо-сопрано).

В программе прозвучит Симфония №9 (d-moll, op.125) Людвига ван Бетховена.

По словам заслуженного артиста Эйюба Гулиева, Симфония №9 Бетховена является одним из самых сложных произведений, написанных в этом жанре. Симфонический оркестр и хор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета впервые исполнят это сочинение.

Исполнение приурочено к 200-летию мировой премьеры данного произведения.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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