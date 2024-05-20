Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день все основное внимание приковано к четырехкратному чемпиону Европы, лидеру мирового рейтинга Хидаяту Гейдарову (73 кг), который завоевал желанный титул, став чемпионом мира.

Также на татами вышли Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

73 кг

Хидаят Гейдаров вступил в борьбу со второго круга, уверенно выиграв у Акила Гжакова (Косово). Затем он одолел Сальвадора Касеса Рока (Испания) и Даниэля Каргнина (Бразилия), выйдя в полуфинал. На этой стадии Хидаят нанес поражение Игорю Вандтке (Германия), а в финале выиграл у Тацуки Ишихары (Япония), став чемпионом мира.

66 кг

Яшар Наджафов начал борьбу со второго круга, уступив Ба-Ул Ану (Южная Корея)

Кямран Сулейманов в стартовой схватке проиграл Мохаммеду Абдельмагвуду (Египет).

57 кг

Ачелья Топрак обыграла Бакыт Куссакбаеву (Казахстан) и Тельму Монтейро (Португалия), выйдя в 1/8 финала. На этой стадии она проиграла Ми-Ми Хух (Южная Корея).

Отметим, что по итогам двух дней ЧМ в активе азербайджанской команды золотая медаль Хидаята Гейдарова (73 кг).