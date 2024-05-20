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В Азербайджане установлены требования к ведению работ в охранных зонах электросетей

Общество Материалы 20 мая 2024 18:04 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Установлены требования касательно размеров охранных зон электрических сетей и ведения хозяйственных работ на этих территориях.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Решением установлены требования к размерам охранных зон (земельных участков, водного и воздушного пространства) вокруг электрических сетей и ведению хозяйственных работ на этих территориях в целях обеспечения охраны, создания нормальных условий для их эксплуатации и предотвращения повреждений, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.

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