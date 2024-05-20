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Обломки перевозившего Ибрахима Раиси вертолета были найдены на высоте 2,5 тысячи метров

Иран Материалы 20 мая 2024 11:52 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц из Худаферина в Тебриз, были найдены на высоте 2,5 тысячи метров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в новом заявлении журналистам сказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, в операции по поиску разбившегося вертолета приняли участие более 2 тысяч спасателей.

Коливанд подчеркнул, что после обнаружения вертолета потребовалось 40 минут, чтобы добраться до места происшествия.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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