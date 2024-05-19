Турция готова оказать всяческую поддержку в связи с крушением вертолета в Иране - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко опечалены крушением вертолета президента Ирана, Ибрахима Раиси и возглавляемой им делегации.

Как передает Trend, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети X.

"Я хотел бы заявить, что мы, как Турецкая Республика, внимательно следим за инцидентом, в полном контакте и координации с властями Ирана, и готовы оказать всю необходимую поддержку.

От имени моего народа я передаю свои наилучшие пожелания народу и правительству Ирана, нашего соседа, друга и брата, и я надеюсь получить известие от господина президента и его делегации как можно скорее", - сказал Президент Турции.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худаферина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.