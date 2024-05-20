Касым-Жомарт Токаев убежден, что товарооборот с Турцией вырастет почти вдвое

АСТАНА /Trend/ - Товарооборот между Казахстаном и Турцией в будущем достигнет 10 миллиардов долларов США с текущих 6 миллиардов долларов.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Национального собрания Турции Нуманом Куртулмушом.

"Диалог между нашими странами развивается очень плодотворно. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку основных инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 6 миллиардов долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Потенциал наших отношений огромен. Убежден, что в будущем взаимный товарооборот достигнет 10 миллиардов долларов", - подчеркнул он.

В свою очередь, Куртулмуш упомянул, что Турция и Казахстан имеют большой потенциал для расширения связей в сферах торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев и Нуман Куртулмуш также обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества стран – членов Организации тюркских государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Отметим, что товарооборот между Казахстаном и Турцией в 2023 году составил 6 миллиардов долларов. Объем товарооборота сократился на 5,3 процента по сравнению с 2022 годом (6,3 миллиарда долларов).

В структуре товарооборота экспорт в Турцию за указанный период составил 4 миллиарда долларов, что на 16,4 процента меньше, чем за январь-декабрь 2022 года (4,7 миллиарда долларов).

Кроме того, импорт из Турции вырос на 27 процентов в период с января по декабрь 2023 года, составив 2 миллиарда долларов. В 2022 году импорт составил 1,6 миллиарда долларов.

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