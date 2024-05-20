Сборная Азербайджана по футболу примет участие в товарищеском турнире

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана U19 примет участие в товарищеском турнире.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Турнир, который пройдет с 3 по 11 июня, примет молдавский Тирасполь. Соперниками нашей сборной станут команды Казахстана, Турции и Молдовы.

Сборная U-19 встретится со сверстниками из Казахстана и Молдовы на стадионе «Шериф» в Тирасполе, а со сборной Турции U-20 - на стадионе «Динамо» в Бендерах. Матчи в Тирасполе начнутся в 20:30 по бакинскому времени, остальные игры - в 18:00.

Для формирования команды 22-23 мая в Центре подготовки национальной сборной пройдут игры селекционного характера. U-19 проведет учебно-тренировочные сборы в Баку с 27 мая по 2 июня.

4 июня

20:30. Азербайджан (U-19) – Казахстан (U-19)

7 июня

18:00. Азербайджан (U-19) – Турция (U-20)

10 июня

20:30. Азербайджан (U-19) – Молдова (U-19)

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