bp объявила об успешном завершении важной программы обучения в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Компания bp от лица партнеров по проектам в Азербайджане сегодня объявила об успешном завершении важной программы обучения для большой группы студентов Азербайджанского государственного педагогического университета, передает в понедельник Trend с мероприятия.

Целью программы было развитие навыков инклюзивного преподавания у студентов бакалавриата, специализирующихся на преподавании в начальной школе.

Стоимость проекта составила около 78 000 манатов (45 900 долларов США) и проводилась с октября 2023 года по май 2024 года.

По ней около 140 студентов факультета начального образования и коррекции, прошедших обучение по данной программе, получили международные сертификаты о владении инновационными методами и особенностями инклюзивного обучения.

Программа основана на международном методе обучения DanceAbility®, который предполагает инклюзивность в лечении и реабилитации людей с ограниченными возможностями с помощью общедоступных коммуникационных технологий.

Суть метода заключается в обучении и в отработке движений, которые обеспечивают художественное выражение, импровизацию, общение и уверенность в себе посредством достижения гармонии в действиях. Он используется в обучении преимущественно уязвимых людей, таких как люди с физическими и умственными недостатками, включая детей, подростков, пожилых людей и ветеранов войны.

"Мы считаем, что проект является важным дополнением ко всем текущим усилиям по повышению осведомленности о ценности инклюзивного образования. В более широком контексте проект направлен на содействие чувству инклюзивности не только в сфере образования, но и в обществе в целом, где ко всем людям следует относиться справедливо и одинаково, где каждый человек должен чувствовать себя ценным, желанным и уважаемым. Мы верим в развитие этого метода, который позволяет формировать культуру общения. Именно это побудило нас сосредоточиться на начальных школах", - сказал выступивший на мероприятии вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Он напомнил, что за 32 года деятельности в Азербайджане bp инвестировала в социальные проекты в стране 110 миллионов долларов США.

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