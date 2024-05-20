Причины крушения вертолета Президента Ирана будут расследованы – начальник Генштаба

БАКУ /Trend/ - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери дал указание расследовать причины крушения вертолета, перевозившего Президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц из Худаферина в Тебриз.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в связи с этим сегодня было проведено координационное совещание с участием ряда военных чиновников и специалистов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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