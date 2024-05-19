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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с вертолетом, совершившим аварийную посадку

Политика Материалы 19 мая 2024 19:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с вертолетом, совершившим аварийную посадку
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с вертолетом, совершившим аварийную посадку.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева на странице в соцсети X.

«Сегодня, после дружеского прощания с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку»,- говорится в публикации.

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