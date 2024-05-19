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Президент Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо

Политика Материалы 19 мая 2024 14:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

«Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы», - добавил глава государства.

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