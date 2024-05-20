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В Азербайджане утвержден порядок закупки продтоваров за счет средств госбюджета

Общество Материалы 20 мая 2024 18:12 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных резервов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

С данным документом можно ознакомиться по следующей ссылке:

"Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных запасов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке".

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