В Азербайджане утвержден порядок закупки продтоваров за счет средств госбюджета

БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных резервов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

С данным документом можно ознакомиться по следующей ссылке:

"Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных запасов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке".

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