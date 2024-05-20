Узбекистан и Испания обсудили расширение сотрудничества в сфере инноваций

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Испании Фаррух Турсунов посетил предприятие компании Airbus Defense and Space в городе Хетафе, расположенном в Мадридском автономном сообществе, передает Trend.

Согласно информации, во время встречи с директором по институциональным связям и советником по стратегии компании Airbus Defense and Space Хорхе Домеком обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Airbus в научно-технических и инновационных сферах.

Рассматривались возможности применения передовых технологий Airbus в различных секторах экономики Узбекистана. Особое внимание уделялось модернизации экономики страны с использованием современных авиационных и космических решений Airbus.

Было отмечено, что сотрудничество между Узбекистаном и Airbus Defense and Space открывает значительные перспективы для развития космических технологий как в Узбекистане, так и в Центральноазиатском регионе в целом.

Кроме того, обсуждались возможности взаимодействия с Физико-техническим институтом НПО «Физика-Солнце» в вопросах изменения климата и защиты окружающей среды. Airbus Defense and Space предоставляет передовые решения для сбора и анализа данных о солнечной активности и её влиянии на климатические условия.

По итогам встречи стороны выразили взаимный интерес в развитии долгосрочного партнерства, направленного на повышение научно-технического потенциала Узбекистана.