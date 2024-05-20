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Али Асадов выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Политика Материалы 20 мая 2024 13:46 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

В письме А.Асадов выразил глубокие соболезнования первому вице-президенту Ирана, семьям и близким погибших, подчеркнув, что разделяет горе иранского народа.

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