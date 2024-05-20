Кабмин Азербайджана утвердил верхний предел доплат к зарплате экипажа торгового флота

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Верхний предел ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте".
Как сообщает Trend, согласно решению, сумма верхнего предела ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, которые занимаются иностранными перевозками на морском транспорте, будет следующей:
|
Порядковый номер
|
Название должностей
|
Сумма платежа (в долларах США) по группе судов
|
1-4
|
5
|
6 и выше
|
1.
|
Капитан
|
1980
|
2070
|
2250
|
2.
|
Старший механик
|
1890
|
1980
|
2160
|
3.
|
Старший помощник капитана, 2-й механик, старший электромеханик (1-й), электромеханик
|
1710
|
1800
|
1890
|
4.
|
2-й помощник капитана, помощник капитана по пассажирам, радиотехник, 3-й механик,
2-й электромеханик
|
1620
|
1710
|
1800
|
5.
|
Другие члены командного состава, боцман, донкерман
|
1440
|
1620
|
1710
|
6.
|
Другие члены рядового состава (за исключением боцмана, донкермана)
|
1350
|
1350
|
1350
Ежемесячное дополнительное денежное обеспечение к должностному окладу членов экипажей торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте, устанавливается в соответствии с фактическими рабочими днями.
Сумма ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, плавающего в прикаспийском бассейне, рассчитывается с применением коэффициента 1,5 к суммам, предусмотренным таблицей.
В то же время Кабинет министров внес соответствующие изменения в решение "Об установлении суточных выплат членам экипажа на морском транспорте вместо командировочных расходов".
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