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Кабмин Азербайджана утвердил верхний предел доплат к зарплате экипажа торгового флота

Общество Материалы 20 мая 2024 19:26 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Верхний предел ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте".

Как сообщает Trend, согласно решению, сумма верхнего предела ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, которые занимаются иностранными перевозками на морском транспорте, будет следующей:

Порядковый номер

Название должностей

Сумма платежа (в долларах США) по группе судов

1-4

5

6 и выше

1.

Капитан

1980

2070

2250

2.

Старший механик

1890

1980

2160

3.

Старший помощник капитана, 2-й механик, старший электромеханик (1-й), электромеханик

1710

1800

1890

4.

2-й помощник капитана, помощник капитана по пассажирам, радиотехник, 3-й механик,

2-й электромеханик

1620

1710

1800

5.

Другие члены командного состава, боцман, донкерман

1440

1620

1710

6.

Другие члены рядового состава (за исключением боцмана, донкермана)

1350

1350

1350

Ежемесячное дополнительное денежное обеспечение к должностному окладу членов экипажей торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте, устанавливается в соответствии с фактическими рабочими днями.

Сумма ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, плавающего в прикаспийском бассейне, рассчитывается с применением коэффициента 1,5 к суммам, предусмотренным таблицей.

В то же время Кабинет министров внес соответствующие изменения в решение "Об установлении суточных выплат членам экипажа на морском транспорте вместо командировочных расходов".

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