Кабмин Азербайджана утвердил верхний предел доплат к зарплате экипажа торгового флота

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Верхний предел ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте".

Как сообщает Trend, согласно решению, сумма верхнего предела ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, которые занимаются иностранными перевозками на морском транспорте, будет следующей:

Порядковый номер Название должностей Сумма платежа (в долларах США) по группе судов 1-4 5 6 и выше 1. Капитан 1980 2070 2250 2. Старший механик 1890 1980 2160 3. Старший помощник капитана, 2-й механик, старший электромеханик (1-й), электромеханик 1710 1800 1890 4. 2-й помощник капитана, помощник капитана по пассажирам, радиотехник, 3-й механик, 2-й электромеханик 1620 1710 1800 5. Другие члены командного состава, боцман, донкерман 1440 1620 1710 6. Другие члены рядового состава (за исключением боцмана, донкермана) 1350 1350 1350

Ежемесячное дополнительное денежное обеспечение к должностному окладу членов экипажей торгового флота, осуществляющих иностранные перевозки на морском транспорте, устанавливается в соответствии с фактическими рабочими днями.

Сумма ежемесячного дополнительного денежного обеспечения к должностным окладам членов экипажа торгового флота, плавающего в прикаспийском бассейне, рассчитывается с применением коэффициента 1,5 к суммам, предусмотренным таблицей.

В то же время Кабинет министров внес соответствующие изменения в решение "Об установлении суточных выплат членам экипажа на морском транспорте вместо командировочных расходов".

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