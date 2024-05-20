МЧС России отправит в Иран спасателей для участия в поисках вертолета

БАКУ /Trend/ - МЧС России по поручению президента страны Владимира Путина отправит в Тебриз группу спасателей для участия в поисках вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили в пресс-службе МЧС, передает Trend.

Сообщается, что к отправке готовы спасатели отряда "Центроспас" и Центра особых рисков спасательных операций "Лидер" - всего 47 человек.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.