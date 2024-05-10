Названа дата завершения подготовки карты оползневых зон Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новая карта оползневых зон Азербайджана будет представлена на утверждение в соответствующие органы до конца года. Последняя карта была утверждена Кабинетом министров Азербайджана в марте 2015 года.

Об этом в пятницу Trend сообщил глава Национального агентства геологической разведки Али Алиев.

Он отметил, что на этой карте очерчена территория с указанием координат оползневых зон.

"За прошедшие годы снова появились новые оползневые зоны, которых нет на картах. На карте страны было указано 99 локальных оползневых зон. Уже начато картографирование 46 локальных зон оползней, выявленных в этом году.

С начала этого года мы нанесли на карту 12 оползневых областей и этот процесс продолжается. Эти места находятся на территории Астаринского, Лерикского и Лянкяранского районов. Наши специалисты начали составление карт оползневых зон с Южной зоны, где находятся большинство из них. На новой карте, вместо 99 может быть отмечено 145 локальных оползневых зон. Однако и это число может варьироваться", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!