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Президент Ильхам Алиев: У нас очень большие планы в энергетической сфере

Политика Материалы 19 мая 2024 14:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Ирану.

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