Премьер-министр Пакистана приглашен на COP29

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева.

Как сообщает Trend, Мухтар Бабаев вручил премьер-министру Мухаммаду Шахбазу Шарифу письмо-приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участию в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Премьер-министр попросил передать Президенту Ильхаму Алиеву слова благодарности за искреннее приглашение и поздравление в связи с избранием Баку в качестве места проведения COP29 – самой важной встречи мировых лидеров в текущем году. Премьер-министр заявил, что с нетерпением ждет своего участия в COP29.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что Пакистан всячески поддерживает Азербайджан в вопросах, касающихся COP29.

Мухтар Бабаев выразил премьер-министру благодарность за поддержку Азербайджана в процессе подготовки к данному мероприятию.