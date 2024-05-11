Казахстан и Нидерланды подписали 9 коммерческих соглашений

БАКУ /Trend/ - В Астане были подписаны девять коммерческих соглашений между Казахстаном и Нидерландами, направленных на развитие двусторонних отношений в различных секторах, включая агропромышленный комплекс, здравоохранение, экологию, транспорт и логистику, передает Trend.

Церемония подписания документов прошла при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Казахстане и АО «НК «KAZAKH INVEST».

Одно из подписанных соглашений – меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РК и нидерландской компанией «VISCON» по реализации проекта по строительству автоматизированного центра по производству посадочного материала с использованием искусственного интеллекта. Этот проект будет способствовать улучшению устойчивости, качества и урожайности культурных растений, а также обеспечению продовольственной безопасности. Планируется, что производство в центре будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта и методов культивирования in vitro. Реализация проекта запланирована на период с 2024 по 2026 годы с производством 12 миллионов саженцев в год.

Кроме того, министерство сельского хозяйства РК подписало документ о совершенствовании ветеринарной системы в Казахстане с компанией "Royal GD". Этот проект предусматривает модернизацию ветеринарной системы в Казахстане, что, в свою очередь, обеспечит контроль качества животноводческой продукции в соответствии с международными стандартами и создаст условия для экспорта отечественной продукции на западные рынки.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере производства медицинских аппаратов на территории РК между Минздравом РК и "Royal Philips". В рамках этого проекта нидерландская компания планирует локализовать производство портативных ультразвуковых аппаратов Philips в Казахстане.

Помимо этого, были подписаны следующие соглашения:

- Меморандум между Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК и Naktuinbouw о совершенствовании фитосанитарной системы и взаимной поддержке по вступлению в UPOV;

- Меморандум о реализации проекта по производству карбоновых кредитов в Кызылординской области между акиматом Кызылординской области, Фондом биоразнообразия Казахстана и компанией "DGB";

- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области и "Spectator Ehealth Holding B.V." о реализации проекта в сфере телемедицины;

- Меморандум о сотрудничестве между АО "Центр Международных Программ" и Эрасмусским Медицинским Центром о выделении специализированных грантов;

- Меморандум о развитии рыбного хозяйства между Комитетом рыбного хозяйства МСХ РК и компанией "Alltech Coppens".