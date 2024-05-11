Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Лесото подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Лесото подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Меморандум подписан с целью развития и пропаганды гимнастики.

Меморандум подписали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и президент Федерации гимнастики Лесото Хеола Макутиоано.

Данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между федерациями.

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