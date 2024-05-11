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Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения - Салим бин Мухаммад аль-Малик

Политика Материалы 11 мая 2024 15:36 (UTC +04:00)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента, Первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Подчеркнув, что Фонд взял на себя благоустройство и обновление как города Шуша, так и других мест Карабаха, генеральный директор сказал: «Мы являемся свидетелями того, что эти работы повсеместно приобрели размах. Этот образцовый Фонд достоин поздравлений за достижения, которых он добился за короткое время».

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