Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения - Салим бин Мухаммад аль-Малик

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента, Первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Подчеркнув, что Фонд взял на себя благоустройство и обновление как города Шуша, так и других мест Карабаха, генеральный директор сказал: «Мы являемся свидетелями того, что эти работы повсеместно приобрели размах. Этот образцовый Фонд достоин поздравлений за достижения, которых он добился за короткое время».