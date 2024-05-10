Переход на возобновляемые источники энергии потребует много затрат - вице-президент bp

БАКУ /Trend/ - Переход на возобновляемые источники энергии - очень дорогостоящий процесс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, выступая на круглом столе по стратегическому предвидению в Университете ADA.

"Мы постепенно переходим от ископаемых источников энергии, таких как нефть, газ и уголь, к возобновляемым источникам энергии, стараясь соблюдать баланс, сохранив доступ к высококачественным источникам энергии, при этом сокращая выбросы в атмосферу. Некоторые люди считают, что этот энергетический переход произойдет быстро, в течение пяти-десяти лет. Другие же считают, что хотя переход важен, он не произойдет в ближайшие десятилетия или два. Мы должны двигаться к "зеленому" переходу, но этот процесс очень затратный", - подчеркнул он.

Также Асланбейли упомянул, что если страны потерпят неудачу в процессе данного перехода, цена за неудачу будет довольно высока.

Отметим, что сегодня в Университете ADA проходит круглый стол "Формирование будущего: стратегическое предвидение", организованный Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета. В мероприятии принимают участие высокопоставленные деятели, послы, эксперты из Азербайджана и члены Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

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