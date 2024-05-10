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Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2024 14:52 (UTC +04:00)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

В связи со 101-й годовщиной со дня рождения государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения.

Они возложили венок и букеты цветов к могиле великого лидера и с глубоким уважением почтили светлую память выдающейся личности.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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