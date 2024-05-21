Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина

БАКУ /Trend/ - Запрет на экспорт бензина из России отменен на период с 20 мая по 30 июня 2024 года, следует из опубликованного постановления правительства, передает Trend.

Постановление было подписано 17 мая премьер-министром Михаилом Мишустиным, оно вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, однако ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.