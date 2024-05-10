Президент Казахстана подписал указ о мерах по либерализации экономики

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики".

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, указ разработан в рамках исполнения поручения Президента Казахстана, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.

Согласно указу, предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана Национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.

Также предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына» и его дочерних компаний, а также совершенствованию осуществляемых ими закупочных процессов.

Кроме того, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.

В то же время предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Так, предполагается упрощение и автоматизация (цифровизация) доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам.

Также отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.

Отмечается, что реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства.