Стало известно количество получателей соцвыплат в Азербайджане за апрель

БАКУ /Trend/ - В апреле 2025 года количество получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий превысило 864 400 человек.

Об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что более 462 400 человек из них получили ежемесячные социальные пособия, а более 401 900 человек - пенсии.

Отметим, что в апреле 2024 года число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий превысило 845 тысяч человек. Из них более 449 тысяч человек получили ежемесячные социальные пособия, а более 395 тысяч человек - пенсии.

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