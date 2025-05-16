Сегодня созданный в Европе порядок подвергается подрыву с разных сторон - Антониу Кошта

ТИРАНА /Trend/ - Сегодня созданный в Европе порядок, основанный на правилах, подвергается подрыву с разных сторон.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Тема сегодняшней встречи более чем уместна - "Новая Европа в новом мире". Я считаю, что именно это - главный вопрос для Европейского политического сообщества сегодня. Какова роль Европы в этом новом мире?

После окончания Второй мировой войны мы выстроили новый мировой порядок, основанный на Уставе ООН, международном праве, расширении торговли и сотрудничества. Этот международный порядок был не идеален, но он обеспечивал прочную основу для мира и растущего процветания, особенно в Европе. Сегодня этот порядок, основанный на правилах, подвергается подрыву с разных сторон", - сказал он.

Кошта отметил, что война в Украине вернула полномасштабную войну на европейский континент.

"Эта война - это нападение на всё международное сообщество, на все те принципы, которые нам дороги: национальный суверенитет, неприкосновенность международных границ и территориальная целостность", - сказал он.

Кошта подчеркнул, что на протяжении десятилетий международная торговля и экономическое сотрудничество объединяли народы и способствовали взаимному процветанию.

"Сегодня же эта взаимозависимость превращается в инструмент власти и давления", - добавил он.