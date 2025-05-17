Роль Нахчывана очень важна для тюркского мира - Генсек ТЮРКСОЙ

БАКУ/ Trend/ - Роль Нахчывана очень важна для тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом 13 мая заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Он отметил, что роль Нахчывана в единстве тюркского мира очень значима.

«Сегодня я участвую в презентации книг всемирно известного венгерского писателя и государственного деятеля Шандора Лежака в Нахчыванском государственном университете. Роль Нахчывана очень важна для тюркского мира. Нахчыван очень значим для единства тюркского мира. Нахчыван является священным местом в истории и культуре. Я хотел бы отметить, что Гейдар Алиев - великая личность Азербайджана, родившийся на земле Нахчывана. Он - архитектор нашего тюркского мира. Гейдар Алиев - человек, внесший большой вклад в тюркский мир. Я очень горжусь тем, что сегодня нахожусь на земле Гейдара Алиева. Большое спасибо», - добавил генеральный секретарь.