В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В азербайджанской армии предпринимаются важные шаги по повышению профессиональной подготовки военных психологов. С этой целью в Институте военного управления, действующем при Национальном университете обороны, был организован специальный психологический тренинг, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Тренинг направлен на повышение эффективности деятельности военных психологов в различных экстремальных условиях.

В рамках программы мероприятия приглашённые из Турции психологи выступили с презентациями на темы «Расстройства личности» и «Терапия Blackboard». Специалисты подробно проинформировали участников о силе межличностного речевого воздействия, влиянии слова при саморегуляции, а также об основных признаках расстройства личности.

В заключение были выполнены интерактивные задания для оценки теоретических и практических знаний, были даны ответы на вопросы участников.