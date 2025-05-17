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В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)

Азербайджан Материалы 17 мая 2025 19:46 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В азербайджанской армии предпринимаются важные шаги по повышению профессиональной подготовки военных психологов. С этой целью в Институте военного управления, действующем при Национальном университете обороны, был организован специальный психологический тренинг, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Тренинг направлен на повышение эффективности деятельности военных психологов в различных экстремальных условиях.

В рамках программы мероприятия приглашённые из Турции психологи выступили с презентациями на темы «Расстройства личности» и «Терапия Blackboard». Специалисты подробно проинформировали участников о силе межличностного речевого воздействия, влиянии слова при саморегуляции, а также об основных признаках расстройства личности.

В заключение были выполнены интерактивные задания для оценки теоретических и практических знаний, были даны ответы на вопросы участников.

В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)
В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)
В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)
В азербайджанской армии проведен тренинг для психологов (ФОТО)
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