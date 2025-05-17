Еженедельный обзор событий финансового сектора Азербайджана

На этой неделе были обнародованы данные, свидетельствующие о росте заработной платы наемных работников и доходов населения. Также отмечено увеличение поступлений в государственный бюджет за счёт налогов, страховых взносов и приватизации.

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