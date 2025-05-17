Xalq Bank представил золотое созвездие поэзии Южного Азербайджана - объединяя эпохи, голоса и сердца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank прошла презентация книги "Güney Azərbaycan poeziyası. Seçmələr" - юбилейного, 25-го издания масштабного культурного проекта Xalq Əmanəti ("Народное достояние"). Этот вечер стал настоящим праздником азербайджанской поэзии, объединившим эпохи, голоса и сердца, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и науки, литераторы и исследователи, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Собравшиеся с интересом перелистывали уникальное издание, слушали выступления директора Центра Ататюрка, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки, академика Низами Джафарова, народного поэта Азербайджана Сабира Рустамханлы, секретаря по международным делам Союза писателей Азербайджана Салима Бабуллаоглу и других, отметивших большую значимость книги, посвященной поэзии Южного Азербайджана.

Каждый из них подчеркнул особую ценность этого издания, в котором собрано золотое созвездие поэтических имён Южного Азербайджана. Из почти 700 поэтов были выбраны 50 признанных мастеров и современных голосов, чьи стихи, поэмы и газели охватывают временной отрезок с начала XX века до наших дней. В книге отразилось всё многообразие литературных направлений, настроений и ритмов, словно голос самой земли, на которой эти строки родились.

Антология стала не просто сборником - это культурный документ, поэтический мост, соединяющий два столетия, в котором оживает история, звучит голос тех, кто писал и продолжает творить на родном азербайджанском языке – о любви и свободе, родной земле и высоких чувствах, вере и достоинстве. Книга "Поэзия Южного Азербайджана. Избранные" - это ещё одно яркое отражение культурного портрета народа, говорящая с нами голосом прошлого и будущего - мудро, проникновенно, искренне.

Проект Xalq Əmanəti реализуется ОАО Xalq Bank с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Джаида Джемаля, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и скульптора-шехида Самира Качаева.

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушфига, книга "Монеты Азербайджана" выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник "Антология ашугской литературы", сборник произведений Акимы Биллури, в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

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