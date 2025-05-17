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В январе-апреле 2025 г. увеличился объем грузов, перевезенных азербайджанским сегментом транспортного коридора Север-Юг

Экономика Материалы 17 мая 2025 13:38 (UTC +04:00)
В январе-апреле 2025 г. увеличился объем грузов, перевезенных азербайджанским сегментом транспортного коридора Север-Юг

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем грузов, перевезенных по азербайджанскому сегменту транспортного коридора Север-Юг, составил 2,441 миллиона тонн.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 9 тысяч тонн или 0,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе-марте прошлого года объем грузов, перевезенных по азербайджанскому сегменту транспортного коридора Север-Юг, составил 2,432 миллиона тонн.

Отметим, что за указанный период по транспортным коридорам на территории Азербайджана железнодорожным транспортом было перевезено 3,672 миллиона тонн грузов, морским транспортом 1,764 миллиона тонн и автомобильным транспортом 2,553 миллиона тонн грузов.

Транзитные грузы составили 46,3 процента от объема перевозок железнодорожным транспортом, 45,2 процента - автомобильным и 95,2 процента - морским транспортом.

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