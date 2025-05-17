Юные азербайджанские таланты представили классическое искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт с участием учеников 12-й средней специальной Музыкальной Школы имени Тофига Гулиева и 6-й детской Музыкальной Школы имени Ахмеда Бакиханова, сообщает Trend Life.

Под художественным руководством и управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова, при участии Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и объединённого хорового коллектива обеих школ (художественные руководители - Нигяр Талыбова и Зохра Гашимова), выступили солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов: Зумруд Ализаде, Эртогрул Балаев, Физза Гамидзаде, Айлин Керимова (канон), Малик Ахундзаде (гармонь), Микаил Нифталиев, Сафи Рзалы, Айсу Гюльмамедова, Мурад Ахмед, Фарида Назарова, Гафар Гасанзаде, Камал Ахундов, Адель Гараханлы, Фатима Тахмазлы, Фарах Ахундова, Саид Назарли, Нигяр Мамедова, Джахан Алекперова, Фаррин Султанова, Надель Акберли, Шамс Ахмедова (фортепиано), Имран Мамедзаде, Марьям Бабанлы (скрипка), Аян Мусаева (гитара), Сабина Асланова (орган), Саид Назаров (вокал), и Керем Гасанли (тар).

В программе концерта прозвучали произведения азербайджанских, европейских и российских композиторов.

Фото – Кямран Багиров.

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